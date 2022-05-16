19-летний брянец на питбайке врезался в столб

С переломом черепа и кровообращением юноша попал в больницу.

На улице Ульянова в Брянске в аварию попал 19-летний водитель питбайка Motoland. Молодой человек не справился с управлением и врезался в электроопору.

Водитель получил ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, переломы основания черепа, лицевого скелета и бедра. На юноше не было мотошлема и защитной экипировки. Также отсутствовали у водителя и права.