19-летний брянец нашел банковскую карту и накупил продуктов

Его приговорили к году условно.

19-летний житель Володарского района предстал перед судом по обвинению в краже. Как сообщает региональная прокуратура, в апреле молодой человек нашел на улице банковскую карту. В течение двух дней он покупал в более чем 20 торговых точках продукты и вещи. В общей сложности он потратил 9 тысяч рублей.

После того как о краже стало известно, брянец возместил ущерб. Суд приговорил его к году лишения свободы условно с годовым испытательным сроком.