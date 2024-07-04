19-летний пешеход попал под машину в Брянске

На улице 22-го Съезда КПСС в городе Брянске произошла авария. 54-летний водитель за рулём Subaru Forester сбил 19-летнего пешехода. Парень шёл через дорогу по переходу на запрещающий сигнал светофора. С ушибом правого легкого и деформацией стенки глазницы пострадавший попал в больницу.

19-летний пешеход получил травмы, попав под машину в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

День мужества и героизма В Смоленске отметили День ветеранов боевых действий. Праздник неофициальный, но значимый для очень многих. Более двух миллионов человек прошли горячие точки в нашей стране и за рубежом: Афганистан, чеченские кампании, Сирия… Сегодня – СВО, где наши воины каждый день проявляют мужество и героизм. В Смоленске памятная акция прошла в Сквере Памяти воинов-­интернацио-налистов. С приветственным словом к участникам обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

В официальном статусе Смоленская областная Дума и Государственный Совет-­Хасэ Республики Адыгея заключили Соглашение о сотрудничестве. Давнее сотрудничество двух регионов приобрело официально закрепленный статус – на минувшей неделе в столице региона подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом-­Хасэ Республики Адыгея и Смоленской областной Думой. Свои подписи под документом поставили спикер облдумы Игорь Ляхов и руководитель Госсовета Владимир Нарожный. На церемонии присутствовали представители депутатского корпуса

Витебские договорённости Как регион развивает сотрудничество с Белоруссией? Прошедший в конце июня в Витебске IX Форум регионов Белоруссии и России красноречиво показал, что союзная интеграция выходит на новый уровень. И здесь активная роль принадлежит именно регионам. О важности и значимости мероприятия говорит тот факт, что к его участникам по видеосвязи обратились президенты двух государств Владимир Путин и

Обновить и заменить В Москве 1 июля прошёл первый форум «Строим Россию!», в пленарном заседании которого приняли участие глава Минстроя России Ирек Файзуллин, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также представители регионов, Совета Федерации и ДОМ.РФ. Предложения по развитию инфраструктуры и жилищного строительства участникам заседания представил губернатор Василий Анохин. «Сегодня в стране и у нас

В процессе производства Комплексное развитие смоленского машиностроения обсудили во время рабочей встречи в Смоленске губернатор Василий Анохин и член бюро правления Союза машиностроителей России, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Одна из тем встречи – это размещение новых производств в индустриальных парках «Феникс» и «Сафоново», особой экономической зоне «Стабна». По словам Василия Анохина, в планах –