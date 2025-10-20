19 пешеходов пострадали в Брянске с начала года

19 пешеходов сбили машины в Брянске с начала года. Об этом сообщили в городской администрации.

За девять месяцев 2025 года в Брянске произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Два человека погибли.

Большинство происшествий произошло на переходах. При этом в большинстве случаев виновниками аварий были водители, не пропустившие пешехоодв.

Фото: кадр из видео телеканала «Брянская губерния»