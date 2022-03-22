20 брянцев обманули при торговле через интернет

Потерпевшие предоставили доступ мошенникам к своим счетам.

На прошлой неделе 20 брянцев потеряли деньги при торговле на сайтах частных объявлений. Они пытались продать и купить строительные материалы, компьютерную и бытовую технику, одежду, продукты.

Потерпевшие вносили предоплату за товары, переводя деньги на незнакомые счета. А также сообщали мошенникам данные карт якобы для получения оплаты. Но преступники списывали со счетов деньги и исчезали.

Потерпевшие лишились 497 100 рублей.