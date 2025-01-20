20 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянске

20 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 19 января в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. На бульваре 50 лет Октября загорелась квартира в многоэтажном доме.

На вызов оперативно прибыли пять пожарных автоцистерн, автоматический подъёмник и автолестница. Спасатели эвакуировали из подъезда 20 жильцов. Трёх человек спасли при помощи спецсредств.

Пожарные ликвидировали возгорание. Люди на происшествии не пострадали. Причину ЧП предстоит установить экспертам.