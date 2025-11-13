20 человек эвакуировали спасатели из горящего дома в Фокино. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Вечером 12 ноября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о о пожаре в городе Фокино. На улице Карла Маркса загорелась квартира в многоэтажном доме.

На вызов оперативно прибыли две пожарные автоцистерны и автолестница. Спасатели эвакуировали из горящего здания 20 человек. Возгорание оперативно ликвидировали. Люди в огне не пострадали. Причину ЧП установят эксперты.