20-летнего парня ищут полиция и волонтёры в Брянске

20-летнего Юрия Седакова ищут полиция и волонтёры в Брянске. Ориентировку распространили добровольцы отряда «Лиза Алерт».

В Брянске пропал 20-летний Юрий Юрьевич Седаков. Молодой человек ушёл из дома 10 марта 2024 года ушёл из дома. Обратно он так и не вернулся и на связь с родными не вышел. Парень нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, лысый, глаза зелёные. Юрий Седаков был одет в тёмно-зелёную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и шапку. С собой у молодого человека был серый рюкзак.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефону горячей линии отряда: 88007005452 или в полицию: 02, 102.