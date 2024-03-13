20-летнего парня ищут полиция и волонтёры в Брянске
20-летнего Юрия Седакова ищут полиция и волонтёры в Брянске. Ориентировку распространили добровольцы отряда «Лиза Алерт».
В Брянске пропал 20-летний Юрий Юрьевич Седаков. Молодой человек ушёл из дома 10 марта 2024 года ушёл из дома. Обратно он так и не вернулся и на связь с родными не вышел. Парень нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, лысый, глаза зелёные. Юрий Седаков был одет в тёмно-зелёную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и шапку. С собой у молодого человека был серый рюкзак.
Информацию о пропавшем просят сообщить по телефону горячей линии отряда: 88007005452 или в полицию: 02, 102.
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