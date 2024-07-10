20-летний юноша утонул в Десне в Брянске. Об происшествии сообщили в городской администрации.

Поздно вечером 6 июля в спасательное ведомство поступила информация о мужчине, который пошёл купаться на реку и не вернулся. выяснилось, что компания молодых людей распивала алкоголь на берегу реки Десны. Они расположились в стороне от официального пляжа возле горбольницы №1, ниже по течению. 20-летний парень зашёл в воду и в темноте не справился с течением. Тело юноши водолазы обнаружили 9 июня в районе Московского микрорайона.

С начала сезона в Брянске утонули пять человек. Все они купались вдали от оборудованных пляжей. Число жертв «дикого» купания этим летом превысило количество утонувших за весь 2023 год, уточнили в мэрии.