20-летний житель Жуковского района до смерти избил знакомого

Смертельные травмы парень оппоненту нанес после словесного конфликта.

17 мая 2021 года житель Жуковского района в селе Ржаница на улице Футбольной подрался со своим знакомым. После словесного конфликта он избил его ногами и руками.

Пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу. Ему оказывали медицинскую помощь, но через пару дней он скончался.

20-летнего парня обвинили в убийстве. Уголовное дело направили в суд.