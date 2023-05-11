22 брянца попались на удочку лжебанкиров

За неделю жертвами лжебанкиров стали 22 жителя Брянской области, сообщили в региональном УМВД,

На прошлой неделе в полицию региона обратились 32 человека, которые пострадали от телефонных и кибермошенников. Жители Брянщины лишились 17 241 000 рублей.

В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях с счетами и просили сообщить данные карт, а также код для подтверждения операции. Некоторым предлагали перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет. Также иногда мошенники просили потерпевших сфотографировать и прислать QR-код с экрана банкомата. Так они получали доступ к счетам через мобильное приложение и списывали все деньги.

Со счетов 22 потерпевших пропали 14 241 000 рублей.