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22 брянца попались на удочку лжебанкиров

2023, 11 мая 08:07 Происшествия
22 брянца попались на удочку лжебанкиров
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За неделю жертвами лжебанкиров стали 22 жителя Брянской области, сообщили в региональном УМВД, 

На прошлой неделе в полицию региона обратились 32 человека, которые пострадали от телефонных и кибермошенников. Жители Брянщины лишились 17 241 000 рублей.

В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях с счетами и просили сообщить данные карт, а также код для подтверждения операции. Некоторым предлагали перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет. Также иногда мошенники просили потерпевших сфотографировать и прислать QR-код с экрана банкомата. Так они получали доступ к счетам через мобильное приложение и списывали все деньги.

Со счетов 22 потерпевших пропали 14 241 000 рублей.

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