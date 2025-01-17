22-летняя жительница Брянска отправилась в колонию за мошенничество с выплатами на несуществующих близнецов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала 22-летняя жительница Брянска.

В 2021-2023 годах женщина предоставила в соцотделы Брянской, Московской и Липецкой областей поддельные свидетельства о рождении в ноябре 2021 года девочек-близнецов. Фигурантка незаконно получила выплаты на детей и материнский капитал. Сумма ущерба превысила 1,4 млн рублей.

Суд приговорил виновную к двум годам в колонии общего режима. Под стражу её взяли в зале суда. В законную силу решение не вступило.