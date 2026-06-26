Двукратный чемпион мира по рукопашному бою встретился с юными спортсменами

2026, 26 июня 17:39

Двукратный чемпион Мира по рукопашному бою встретился с юными спортсменами. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Юные воспитанники спортивной школы «Торпедо» побывали на тренировке у двукратного чемпион мира по рукопашному бою Александра Горохова. Встреча прошла прошла прямо в тренажёрном зале. Между подходами чемпион пообщался с ребятами. Он рассказал им о своем пути к успеху, о трудностях и победах. Юные бойцы с интересом слушали и задавали вопросы. В завершении встречи Александр Горохов пожелал ребятам успехов на соревнованиях.