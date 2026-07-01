Брянская спортсменка завоевала путёвку на первенство мира по грэпплингу

2026, 01 июля 15:38

Брянская спортсменка завоевала путёвку на первенство мира по грэпплингу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На прошлой неделе в городе Уфе Республики Башкортостан прошло первенство России по спортивной борьбе Грэпплинг UWW. Турнир собрал более 1500 сильнейших атлетов из 63 регионов.

В сборную вошла воспитанница брянской школы борьбы Полина Антоненко. Девушка выиграла все свои схватки. В одной из них она получила серьезную травму стопы, но продолжила схватку и одержала победу.

Из-за усугубившейся травмы брянская спортсменка не смогла выйти на финальную схватку за первое место. Она стала серебряным призёром и выполнила норматив отбора на Первенство Мира. Соревнование пройдут в Баку в Азербайджане.

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