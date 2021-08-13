23-летнего брянца отдали под суд за наркоторговлю и вовлечение подростка

Сообщники распространяли наркотики с использованием Telegram.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Брянска. Его обвиняют в наркоторговле в значительном размере и вовлечении несовершеннолетнего лица в совершение особо тяжкого преступления. Подросток также стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в феврале брянец привлек несовершеннолетнего к распространению наркотиков. С 20 февраля по 1 марта с помощью мессенджера Telegram сообщники сбывали в Брянске наркотики бесконтактным способом.

Преступление выявили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску.

Материалы дела направили в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет заключения. В следственном управлении также отметили, что ответственность за сбыт наркотических наступает с 16-летнего возраста.