23-летняя девушка пропала в Брянске

23-летнюю Кристину Балабко из Брянска ищут волонтёры и полиция. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

23-летняя Кристина Алексеевна Балабко пропала в Брянске. 27 июня девушка ушла из дома, но обратно так и не вернулась. На связь с родными она не вышла. К поисками присоединилась добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и полиция.

Приметы пропавшей: рост 168 см, среднего телосложения, светло-русые волосы и серые глаза. Девушка была одета в чёрные кофту и штаны, белые кроссовки.

Информацию о пропавшей просят сообщить по телефонам горячей линии отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.