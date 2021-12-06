24-летний брянец получил 22 года за изнасилование и поджог односельчанки

Женщина умерла в больнице.

Брянский областной суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя села Высокое Унечского района. Молодого человека признали виновным в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Житель Высокого проник в дом односельчанки, изнасиловал ее и, пытаясь скрыть следы преступления, облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Спустя месяц она умерла в больнице.

Суд приговорил насильника к 22 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год 10 месяцев. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.