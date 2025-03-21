24 магазинные кражи раскрыли полицейские Брянска

Жителя Севска, подозреваемого 24 кражах продуктов из магазинов, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В магазине самообслуживания в Советском районе Брянска произошла кража. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения. Мужчина положил в пакет 40 пачек сливочного масла и несколько упаковок сыра. Затем он покинул торговую точку, не оплатив товары на более чем 9 000 рублей.

Сотрудники полиции оперативно задержали 33-летнего жителя Севска. Он уже не раз был судим. Мужчина признался, что товары продал. Возбуждено уголовное дело.

Для фигуранта этот случай стал 24-м хищением из магазинов самообслуживания за ближайшие время. Преступления расследует отдел дознания.