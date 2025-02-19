2400 боеприпасов изъяли брянские полицейские за два дня в рамках операции «Арсенал». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За двое суток правоохранители выявили 10 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. По четырём их них следователи возбудили уголовное дела. Три человека сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота полицейские изъяли 15 единиц гладкоствольного оружия и около 2400 боеприпасов различного калибра.