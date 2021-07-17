25-летний житель Брянска нападал на прохожих с ножом

Дебошира задержали правоохранители.

В центре Брянска задержали дебошира, бросавшегося на прохожих с ножом. Инцидент произошел у магазина по улице Красноармейской в Советском районе. О случившемся на пульт централизованной охраны ОВО по городу Брянску сообщили очевидцы.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя. Им оказался 25-летний житель Советского района, который находился в состоянии сильного опьянения.

Брянца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, нож у него изъяли.

По факту случившегося проводится проверка.