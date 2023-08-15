25 нарушений пресекли мотополицейские в Брянске за неделю

За первую неделю работы мотополицейские Брянска пресекли 25 нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На дорогах областного центра с 4 августа стали дежурить мотополицейские. В основном инспекторы следят за соблюдением правил мотоциклистами, но обращают внимание и на других участников дорожного движения.

За первую неделю работы мотополицейскими пресекли 25 нарушений. Из них три связаны с управлением транспортом в пьяном виде. Также правоохранители поймали троих несовершеннолетних байкеров без прав.

На нарушителей полицейские составили административные протоколы.