25 палов травы потушили в Брянской области с начала весны

Жители убирают придомовые участки.

В Брянской области с начала весны спасатели зарегистрировали 25 пожаров из-за пала травы. Об этом рассказали в региональном МЧС. Первые случаи возгорания сухой травы произошли 4 марта.

Брянцы начали уборку придомовых участков. Они сжигают мусор и прошлогоднюю растительность. Но часто жители забывают о безопасности.

В ведомстве напомнили, что при неосторожном обращении огонь может перекинуться на постройки.

В случае ЧП можно обратиться за помощью по номеру «01», «101» или «112» или по телефону доверия регионального МЧС — 8(4832) 443-000.