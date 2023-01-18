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25 участков может затопить на Брянщине

2023, 18 января 14:50 Происшествия
25 участков может затопить на Брянщине
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Спасатели прогнозируют затопление 25 участков в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального  МЧС.

В Брянской области продолжается зимний паводок. В региона затоплены два участка автомобильных дорог. 

На уровень воды в реках продолжит расти. В регионе стоит плюсовая температура и ожидается дождь. В ближайшие дни спасатели прогнозируют  затопление до 25 низменных приусадебных участков в Брянске, Брянском районе и посёлка Белая Березка Трубчевского района.

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