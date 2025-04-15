27 брянцев обманули дистанционные мошенники за неделю

27 брянцев лишились свыше 10 млн рублей после общения с дистанционными мошенниками на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 27 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Граждане лишились 10 566 000 рублей.

В пяти случаях злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали своих жертв о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов, а также получении выгодных кредитов и компенсаций.

Потерпевших сами называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. Лжебанкиры похитили у брянцев 5 381 000 рублей.