271 природный пожар произошел в Брянской области
С начала году на Брянщине зарегистрировали 271 ландшафтный пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В Брянской области с начала года произошёл 271 природный пожар. Большинство связаны с возгоранием сухой травы. Только за минувшие сутки спасатели 26 раз выезжали на подобные происшествия.
За нарушение требований пожарной безопасности при использовании открытого огня сотрудники МЧС составили 16 на граждан. Органам местного самоуправления спасатели объявили 203 предостережения
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Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья
Поддержка одарённых детей
В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»
С неформальным визитом
Врио губернатора Василий Анохин провёл рабочее совещание с главами муниципалитетов. В ходе прошедшей встречи глава региона обозначил свои ключевые требования к руководителям районов и формат совместной работы. «Мой подход к деятельности глав районов очень простой. Абсолютно такой же, как и с членами моей администрации — реальное решение проблемных вопросов наших граждан на местах. Это ключевое.
Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково в Смоленской области будет ограничено 10 апреля
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Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 2,2% в январе-марте
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