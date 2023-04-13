271 природный пожар произошел в Брянской области

С начала году на Брянщине зарегистрировали 271 ландшафтный пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Брянской области с начала года произошёл 271 природный пожар. Большинство связаны с возгоранием сухой травы. Только за минувшие сутки спасатели 26 раз выезжали на подобные происшествия.

За нарушение требований пожарной безопасности при использовании открытого огня сотрудники МЧС составили 16 на граждан. Органам местного самоуправления спасатели объявили 203 предостережения