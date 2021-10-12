28-летнему брянцу грозит пять лет за комментарии к новостям

Мужчину обвиняют в экстремизме.

28-летний житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием Интернета. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила региональная прокуратура.

Как сообщает ведомство, в июле 2020 года брянец разместил на новостном ресурсе в соцсети комментарии, содержавшие призывы к совершению преступлений по мотивам религиозной ненависти или вражды.

Комментатору грозит до пяти лет заключения.