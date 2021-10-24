29-летний брянец погиб при взрыве гранаты в квартире многоэтажки

Возбуждено уголовное дело.

24 октября около 0.40 в квартире № 14 многоэтажного дома № 41/1 в Московском микрорайоне Бежицкого района Брянска обнаружили труп 29-летнего мужчины с осколочными ранениями, полученными в результате детонации взрывного устройства.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, четверо молодых людей распивали спиртное, когда взорвалась находившаяся в квартире граната. Сейчас следователи выясняют, как граната попала в квартиру жилого многоэтажного дома.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности, незаконное приобретение, хранение, ношение взрывных устройств».

Следователи совместно со следователями-криминалистами следственного управления и экспертами-криминалистами регионального МВД осмотрели место происшествия и собрали образцы для судебных экспертиз.

Причины и обстоятельства детонации взрывного устройства и гибели брянца устанавливаются.