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30-летнего мужчину ищут брянские полицейские и волонтёры

2024, 10 марта 12:32 Происшествия
30-летнего мужчину ищут брянские полицейские и волонтёры
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30-летнего мужчину из посёлка Ивот ищут брянские полицейские и волонтёры. Ориентировку распространил отряд «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал 30-летний

Алексей Алексеевич Крючков из посёлка Ивот, Дятьковского района. Мужчина не выходит на связь с родными с 29 февраля.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в куртку горчичного цвета, синие джинсы, чёрные ботинки и чёрную шапку.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

 

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