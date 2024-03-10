30-летнего мужчину ищут брянские полицейские и волонтёры
30-летнего мужчину из посёлка Ивот ищут брянские полицейские и волонтёры. Ориентировку распространил отряд «Лиза Алерт».
В Брянской области пропал 30-летний
Алексей Алексеевич Крючков из посёлка Ивот, Дятьковского района. Мужчина не выходит на связь с родными с 29 февраля.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в куртку горчичного цвета, синие джинсы, чёрные ботинки и чёрную шапку.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.