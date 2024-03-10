30-летнего мужчину ищут брянские полицейские и волонтёры

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, обеспечил скоростными каналами связи площадки проведения международных «Игр Будущего» в Казани.

7 марта на железнодорожном переезде, расположенном на пересечении с улицей Трубчевской поселка Навля в Брянской области, будут проводиться ремонтные работы. Железнодорожники заменят плиты устройства заграждения переезда.

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».