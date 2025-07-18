31 БПЛА уничтожили в Брянской области за ночь

Минувшей ночью Брянская область подверглась очередной атаке со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в соцсетях.

В небе над регионом в ночь на 18 июля уничтожили 31 БПЛА. Все ликвидированные дроны были самолетного типа. По целям противника отработали подразделения противовоздушной обороны.

Со слов главы субъекта, пострадавших и разрушений нет. Места падения обломков обследуют специалисты экстренных и оперативных служб.