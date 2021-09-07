31-летний брянец потерял 400 тысяч рублей при доставке обоев

Мужчина стал жертвой мошенничества.

31-летний житель Бежицкого района Брянска стал жертвой мошенничества. Неизвестный злоумышленник похитил у него более 40 тысяч рублей под предлогом доставки ему партии обоев из Москвы.

Лишившись денег, брянец обратился в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На минувшей неделе 11 жителей Брянской области перевели мошенникам почти 6 миллионов рублей.