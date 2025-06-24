31 нарушение ПДД байкерами выявили за четыре дня стражи порядка в Брянске

31 нарушение правил дорожного движения водителями мототранспорта выявили стражи порядка в Брянске за четыре дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С 19 по 22 июня в Брянске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мото». Правоохранители выявили 31 нарушение Правил Дорожного движения водителями мототранспорта.

Так, один байкер был нетрезв. Ещё один сел за руль, не умея водительского удостоверения. Шесть водителей пренебрегли шлемом, а еще двое — страховкой.

Также инспекторы составили 10 протоколов за нарушение правил маневрирования, 2 — за несоблюдение требований знаков или разметки,

по одному — за проезд на красный сигнал светофора и нарушение правил перевозки пассажиров. Ещё два нарушения связаны с передачей управления людям без права управления мототранспортом. Пять человек нарушили требования регистрации и эксплуатации транспорта.