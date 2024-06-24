33-летнего жителя Сельцо ищут волонтёры и полиция

33-летнего жителя Сельцо почти неделю ищут волонтёры и полиция. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал 33-летний Даниил Игорьевич Билевский. 19 июня 2024 года он ушёл из дома в городе Сельцо. С тех пор о его местонахождении родные ничего не знают.

Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Мужчина был одет в синюю рубашку в клетку, светло-серые спортивные штаны, белые кроссовки и чёрную кепку.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам горячей линии отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.