36 брянцев стали жертвами дистанционных мошенников

36 брянцев за неделю стали жертвами дистанционных мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами телефонных и кибермошенников стали 36 жителей Брянской области. Они лишились 9 347 500 рублей.

Лжебанкиры обманули шесть человек. Они информировали о подозрительных переводах и ошибочных списаниях со счетов. Жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операции. Потерпевшие лишились 4 080 000 рублей.

А пять поверили якобы экспертам по быстрому заработку. Те предлагали выгодно инвестировать сбережения. Они перевели на указанные злоумышленниками счета 296 тысяч рублей. Дохода они не получили и вернуть свои деньги не смогли.

58-летний мужчина и 60-летняя женщина из Брянска перевели 512 тысяч рублей мошенникам, пообещавшим заменить электросчётчики. А 39-летнюю жительницу Бежицкого района обманщики развели на 16 тысяч рублей при покупке «улучшений» для онлайн-игры.

27-летняя жительница Навлинского района лишилась 276 000 рублей после общения с лжеоператором сотовой связи. Тот предложил подтвердить паспортные данные, а в ходе беседы получил доступ к счетам женщины.

Полиция проводит проверку по факту мошенничеств.