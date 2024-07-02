36 брянцев стали жертвами телефонных и кибермошенников за неделю

36 брянцев лишились более 20 млн рублей после общения с телефонными и кибермошенникам на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами мошенников стали 36 жителей Брянской области. Они лишились 20 088 000 рублей.

В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях с карт, блокировке счетов. Некоторым потерпевшим неизвестный предлагали оформить кредит или получить бонусы. В беседе жертвы называли конфиденциальные данные или сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.

Лжебанкиры сняли со счетов 11 потерпевших 12 932 000 рублей.