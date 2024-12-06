36-летний мужчина пропал в Брянской области

36-летнего мужчину ищут волонтёры и полиция в Брянской области. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Бярнской обалсти пропал Алексей Викторович Гречко. 36-летний житель посёлка Новониколаевский Выгоничского района исчез ещё 2 октября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие и тёмные волосы. Мужчина был одет в чёрную куртку, тёмный свитер, синие джинсы, тёмные кроссовки и чёрная кепка.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.