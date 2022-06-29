377 патронов изъяли брянские полицейские за два дня

За два дня полицейские изъяли семь единиц гладкоствольного и холодного оружия, а также 377 патронов.

Стражи правопорядка выявили 38 фактов незаконного оборота оружия. Возбуждено 15 уголовных дел, а по 12 фактам назначены экспертизы. Пять человек сдали оружие добровольно.

Пламя в сердце и памяти В деревне Рыбки зажгли Вечный огонь. 22 июня 2022 года в День начала Великой Отечественной войны в деревне Рыбки впервые зажгли Вечный огонь. Инициатором реконструкции мемориального комплекса стал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Идея доставить в сафоновскую деревню Вечный огонь появилась около года назад. Место с историей Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивает

Символ героизма В деревне Рыбки впервые зажгли Вечный огонь. Председатель регионального парламента Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивают здесь воинский мемориал – в братских могилах покоятся около двух тысяч бойцов, поднятых поисковиками на Смоленщине. Сам обелиск установлен в 90-е, сейчас он полностью благоустроен силами единороссов и неравнодушных людей – брусчатка, гранитные надгробия, мемориальные таблички с именами

Во дворах и на дорогах Какие проекты реализует регион в сфере дорожного строительства и ЖКХ? Губернатор Алексей Островский провёл еженедельное рабочее совещание с профильными подчинёнными из строительного блока. В рамках встречи обсуждался ход реализации национальных и федеральных проектов, а также региональных программ в сфере дорожного строительства и ЖКХ. По итогам совещания Алексей Островский подробнее рассказал о том, что уже сделано

Для оперативной помощи На прошлой неделе транспортный парк детской клинической больницы на ул. Октябрьской революции в Смоленске пополнился двумя новыми авто, благодаря которым врачи теперь более оперативно смогут добираться до маленьких пациентов. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Алексей Островский. «В зоне обслуживания больницы – свыше 60 тысяч детей. Новые автомобили предназначены для доставки медиков к маленьким пациентам

Земский врач В Смоленской области продолжается реализация федеральной программы «Земский доктор». Её участники могут рассчитывать на компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей в случае, если они обязуются проработать не менее 5 лет в сельской местности (в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек). Одной из участниц программы стала врач-педиатр Екатерина Леонова, которая с осени