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377 патронов изъяли брянские полицейские за два дня

2022, 29 июня 18:22 Происшествия
377 патронов изъяли брянские полицейские за два дня
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Возбуждено 15 уголовных дел.

За два дня операции «Арсенал» брянские полицейские изъяли из незаконного оборота 377 патронов различного калибра.

Стражи правопорядка выявили 38 фактов незаконного оборота оружия. Возбуждено 15 уголовных дел, а по 12 фактам назначены экспертизы. Пять человек сдали оружие добровольно.

За два дня полицейские изъяли семь единиц гладкоствольного и холодного оружия, а также 377 патронов.

377 патронов изъяли брянские полицейские за два дня

 

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