379 патронов изъяли брянские полицейские за два дня

379 патронов и две единицы оружия изъяли брянские полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» провели сотрудники полиции в Брянской области. За два дня правоохранители выявили девять фактов, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. По двум из них возбуждены уголовные дела. Три человека сдали оружие и боеприпасы добровольно. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли две единицы огнестрельного оружия и 370 патронов.