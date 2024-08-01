39-летняя женщина пропала в Брянске

39-летняя женщина несколько дней назад пропала в Брянске. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске ищут Галину Николаевну Алхимову. 39-летняя женщина пропала ещё 28 июля.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы пепельные, серо-голубые глаза. Женщина была одета в чёрные штаны, футболку и кроссовки.

Информацию о пропавшей просят сообщить позвонить по телефонам 88007005452 или 02, 102.