39-летняя женщина пропала в Брянске

Волонтёры и полиция ищут 39-летняя женщину в областном центре. Ориентировку разместили в группе брянского отряда «Лиза Алерт».

39-летняя Юлия Владимировна Климко пропала в Брянске. 6 апреля 2023 года она ушла из дома в неизвестном направлении. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 162 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Женщина была одета в красное драповое пальто, сапоги и шляпу вишнёвого цвета.

Сведения о пропавшей просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.