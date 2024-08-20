40 брянцев обманули дистанционные мошенники за неделю

У 40 брянцев дистанционные мошенники похитили более 18 млн рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 40 жертв дистанционных мошенников. Ущерб превысил 18 080 000 рублей.

В четверти случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщили потерпевшим о блокировке счетов, ошибочных списаниях, подозрительных переводах, а также предлагали оформить кредит на выгодных условиях. Во время беседы жертвы сообщали код для подтверждения операции. А некоторые . сами по указанию неизвестных переводили сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет.

Жертвами лжебанкиров стали 10 брянцев. Они лишились 8 139 000 рублей