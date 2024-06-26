42-летний Сергей Зайцев пропал в Брянске

42-летнего Сергея Зайцева третью неделю ищут в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал 42-летний Сергей Александрович Зайцев. Родные ничего не знают о его судьбе с 7 июня.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в черные брюки и футболку.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам горячей линии отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.