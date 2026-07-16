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Происшествия

42-летний житель Фокино пропал в Брянской области

2026, 16 июля 09:55
42-летний житель Фокино пропал в Брянской области
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42-летнего жителя Фокино  ищут полиция и волонтёры в Брянской области. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

 

В Дятьковском районе Брянской области пропал  Герман Игоревич Изотов из города Фокина. 42-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 12 июля. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и светло-карие глаза. Во что мужчина был одет неизвестно. 

Сведениями о пропавшем можно передать по телефонам горячей линии поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.

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