42-летний житель Фокино пропал в Брянской области

2026, 16 июля 09:55

42-летнего жителя Фокино ищут полиция и волонтёры в Брянской области. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Дятьковском районе Брянской области пропал Герман Игоревич Изотов из города Фокина. 42-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 12 июля. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и светло-карие глаза. Во что мужчина был одет неизвестно.

Сведениями о пропавшем можно передать по телефонам горячей линии поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.