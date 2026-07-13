Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские параатлеты завоевали шесть медалей в Беларуси

2026, 13 июля 17:32
Брянские параатлеты завоевали шесть медалей в Беларуси
Источник фото

Брянские параатлеты завоевали шесть медалей в Беларуси. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Минске на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» стартовал Открытый чемпионат Республики Беларусь по параатлетике. Брянская делегация показывает выдающиеся результаты. Параатлеты завоевали пять золотых и одну серебряную медали. В толкании ядра первыми стали Александр Хрупин, Светлана Кривенок , Вячеслав Калеев Вячеслав и Таймураз Хабалов. 

Также всех соперников на дистанции в 100 метров обогнал Артём Калашян. А вторым стал Давид Джатиев Давид.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские мастера поучаствовали в республиканском празднике «Купалье» в Беларуси
13 июля 15:20
Брянские мастера поучаствовали в республиканском празднике «Купалье» в Беларуси
Лучшие народные дружинники Брянской области получили награды
13 июля 13:48
Лучшие народные дружинники Брянской области получили награды
98 стобалльных результатов на ЕГЭ достигли брянские выпускники
13 июля 13:29
98 стобалльных результатов на ЕГЭ достигли брянские выпускники

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15815) брянск (7048) ДТП (2800) ГИБДД (2370) прокуратура (2140) уголовное дело (2083) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1685) мчс (1560) коронавирус (1272) дороги (1108)