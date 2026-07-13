Брянские параатлеты завоевали шесть медалей в Беларуси

2026, 13 июля 17:32

Брянские параатлеты завоевали шесть медалей в Беларуси. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Минске на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» стартовал Открытый чемпионат Республики Беларусь по параатлетике. Брянская делегация показывает выдающиеся результаты. Параатлеты завоевали пять золотых и одну серебряную медали. В толкании ядра первыми стали Александр Хрупин, Светлана Кривенок , Вячеслав Калеев Вячеслав и Таймураз Хабалов.

Также всех соперников на дистанции в 100 метров обогнал Артём Калашян. А вторым стал Давид Джатиев Давид.