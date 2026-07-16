Девочка и женщина погибли при ударе ВСУ по Суземке

2026, 16 июля 08:53

Девочка и женщина погибли при ударе ВСУ по Суземке. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора Егор Ковальчук.

16 июля ВСУ из РСЗО «Град» атаковали посёлок Суземка. При ударе один жилой дом был полностью уничтожен, а ещё четыре получили повреждения. Также повреждены хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.

«Самые тяжелые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших», – отметил врио губернатора Егор Ковальчук.

Кроме того, ранена жительница посёлка. Женщину доставили в больницу.