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Девочка и женщина погибли при ударе ВСУ по Суземке

2026, 16 июля 08:53
Девочка и женщина погибли при ударе ВСУ по Суземке
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Девочка и женщина погибли при ударе ВСУ по Суземке. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора Егор Ковальчук.  

 

16 июля ВСУ из РСЗО «Град» атаковали посёлок Суземка. При ударе один жилой дом был полностью уничтожен, а ещё четыре получили повреждения. Также повреждены хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.

«Самые тяжелые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших», – отметил врио губернатора Егор Ковальчук. 

Кроме того, ранена жительница посёлка. Женщину доставили в больницу.

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