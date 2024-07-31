43-летнего брянца волонтёры и полиция ищут почти месяц

43-летнего жителя Брянска волонтёры и полиция ищут почти месяц. Ориентировку распространили в отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал 43-летний Владимир Валерьевич Веретенников. О его местонахождении родные ничего не знают с 1 июля. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, рыжие волосы, голубые глаза, веснушки, невнятная речь. Во что мужчина был одет неизвестно.

Сведения о пропавшем можно сообщить в поисковый отряд по телефону 88007005452 или в полицию 02, 102.