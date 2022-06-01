44 человек утонули в водоёмах Брянской области в прошлый купальный сезон

Погибли трое детей.

В прошлом году на водоёмах области утонули 55 человек. Из них 44 погибли в купальный сезон. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Брянской области Александр Симонов.

На воде в минувшем году погибли трое детей.

«Основной причиной гибели взрослых стало нахождение в воде в местах неорганизованных для купания в состоянии алкогольного опьянения. Причиной гибели детей явилось купание их в необорудованных или запрещённых для купания местах без присмотра родителей», — отметил Александр Симонов.