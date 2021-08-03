44-летний житель Суражского района трубой убил женщину
Об этом сообщают сотрудники Следственного комитета по Брянской области.
29 июля 2021 года во дворе своего дома 44-летний мужчина поссорился с местной жительницей. Он ударил ее металлической трубой по ногам. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
Убийцу задержали. Расследование уголовного дела продолжается.
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