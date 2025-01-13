45 брянцев стали жертвами мошенников с начала года

45 брянцев лишились почти 18 млн рублей после общения с мошенниками с начала года. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С начала нового года в полицию Брянской области обратились 45 человек, которые пострадали от действий телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 17 854 000 рублей.

В четверти случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали собеседников о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Во время беседы жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. В результате лжебанкиры со счетов 11 потерпевших похитили 3 276 000 рублей.