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45 брянцев стали жертвами мошенников с начала года

2025, 13 января 17:30 Происшествия
45 брянцев стали жертвами мошенников с начала года
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45 брянцев лишились почти 18 млн рублей после общения с мошенниками с начала года. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

 

С начала нового года в полицию Брянской области обратились 45 человек, которые пострадали от действий телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 17 854 000 рублей.

В четверти случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали собеседников о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Во время беседы жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. В результате лжебанкиры со счетов 11 потерпевших похитили 3 276 000 рублей.

 

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