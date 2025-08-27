45-летнюю женщину ищут волонтёры и полиция в Брянске

45-летнюю жительницу Брянска несколько дней ищут волонтёры и полиция. Ориентировку распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

В Брянской области пропала Ирина Валерьевна Свиридова (Химкина). 45-летняя жительница областного центра ушла из дома 25 августа. Больше на связь с родными она не вышла.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, тёмно-русые с сединой волосы, серо-зелёные глаза, татуировка на запястье левой руки. Женщина была одета в бордовый спортивный костюм и бело-розовые домашние тапки.

Информацию о пропавшей просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.