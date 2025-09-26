46-летний мужчина пропал в Брянске

46-летний мужчина две недели назад пропал в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал Вячеслав Николаевич Васильев. 46-летний мужчина перестал выходить на связь с родными ещё 10 сентября. К поискам присоединились полицейские и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропашего: рост 182 см, плотного телосложения, чёрные волосы и голубые глаза. Во что мужчина был одет – неизвестно.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.